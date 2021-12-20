Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные «Украинского института будущего».

Декабрь традиционно является временем подведения итогов уходящего года.

Социологи решили выяснить, что какие изменения в материальном плане произошли у украинцев в 2021 году. Большинство опрошенных (52%) заявляют, что их финансовое положение в этом году ухудшилось. Из них 27% опрошенных отмечают, что материальное положение заметно ухудшилось, а 25% респондентов заявляют, что скорее ухудшилось, чем наоборот – улучшилось.

Кроме того, значительная часть опрошенных (36%) заявляют о том, что в этом году никаких изменений с их финансовым положением не произошло.

Также среди опрошенных есть часть тех, которым 2021 год принес финансовое улучшение. Однако таких меньшинство – 10%. Из них 8% заявляют, что материальное положение скорее улучшилось, чем наоборот и 2% уверенно заявили, что в уходящем году им удалось улучшить свое финансовое положение.

Еще 2% затруднились с ответом на данный вопрос.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 10 декабря. Участниками исследования стали 2,4 тыс. респондентов.

Ранее мы писали, что украинцы сказали, кого хотят видеть премьер-министром сейчас.