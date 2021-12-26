Как информирует «НБН», в интервью «5 каналу» Петр Алексеевич Порошенко заявил, что украинское государство еще ни одного года не входило в зимний сезон с такими запасами угля и «голубого топлива».

Согласно словам экс-лидера нашей страны, газ можно было покупать по цене, которая в десять раз ниже той, которая есть сейчас.

По словам Петра Алексеевича, средства на газ были уже давно предусмотрены. Он сказал:

«Наша страна ни одного раза еще не входила в зиму с такими запасами угля и «голубого топлива». В самом начале текущей зимы НАК «Нафтогаз» имела более двух миллиардов долларов, которые были предусмотрены не на какие-то сделки коррупционного характера, не на кражу, и не на закупки медоборудования. На эти деньги необходимо было купить «голубое топливо». Тогда, когда газ в цене был в десять раз дешевле, чем та цена, которую мы видим сегодня».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по словам Путина, Украина может быть в выигрыше от российского газового проекта СП-2.