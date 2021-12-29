Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина от 29 декабря.



Премьер уверяет, что несмотря на энергокризис в Европе, Украина отопительный сезон пройдет со стабильными ценами на газ, горячую воду и отопления. Ждать новых цен до конца апреля 2022 года точно не стоит.



Шмыгаль похвастался, что местные власти смогли обеспечить населению стабильные цены на коммуналку:



«Цена на тепло и горячую воду не изменится до окончания отопительного сезона. И это самое касается цены на газ. Несмотря на те вызовы, с корыми мы столкнулись, нам удалось спокойно и войти в отопительный сезон, и сможем выйти из него».

Напомним, ранее мы писали, что с января 2022 года в Украине подорожает тариф на воду.