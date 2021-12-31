Об этом пишет «НБН» ссылаясь на распоряжение украинского правительства.



Так, согласно документу от 30 декабря 2021 года, Кабмин внёс в список социально значимых продуктов батон и подсолнечное масло. Это значит, что цены на данные товары теперь будут под контролем государства.



Так, теперь батон в магазинах не может быть дороже 10% от оптово-отпускной цены:



«Не более 10% от оптово-отпусконй цены с учётом рекламы, маркетинга, логистики, услуг подготовки, обработки, упаковывания и др. услуг, связанных с реализацией батона конечному потребителю».



Что касается цен, на подсолнечное масло, то о том, какова должны быть его стоимость, не указано.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предупредила, какие продукты скоро могут исчезнуть из украинских магазинов.