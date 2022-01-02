Как информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф», в принятом в ноябре 2021-го законе №5600 предусмотрено, что в нашей стране в 2022-м году значительно вырастут в цене табачные изделия и алкоголь.

Как известно, по состоянию на сегодняшний день акциз на пиво, объемом один литр, составляет 2 гривны и 78 копеек. Но уже вскоре на пиво крепостью в 4% акциз сократится до 2 гривен и 39 копеек. При этом на этот алкогольный напиток 8-процентной крепости акциз поднимется в два раза – до 4 гривен и 88 копеек.

Касательно крепкого алкоголя, то цены на него вырастут на пять процентов.

А если говорить о табачных изделиях, то их стоимость увеличится на целых двадцать процентов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Денис Шмыгаль рассказал о ценах на газ в 2022-м году.