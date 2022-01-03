Как информирует «НБН», согласно обнародованным Bloomberg Billionaires Index данным, состояние олигарха из Украины выросло на пятьдесят пять процентов (на 4,14 миллиарда долларов) всего за один год (2021-й).

Известно, что по состоянию на текущий момент, в рейтинге 500 богатейших людей нашего мира, Ринат Леонидович находится на 190-й строчке. Полное его состояние оценивается в 11,7 миллиарда «зеленых».

Примечательно, что Ринат Ахметов является единственным бизнесменом из украинского государства, который попал в список Bloomberg Billionaires Index самых богатых людей планеты.

Согласно информации, обнародованной агентством, в настоящее время состояние, которое имеет Ахметов, оценивается в 0,0558 процента ВВП Соединенных Штатов Америки. К примеру, на эти средства олигарх может приобрести 150 миллионов баррелей «черного золота», или же 6 миллионов и 400 тысяч унций золота.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Зеленского рассказали о противостоянии с Ахметовым.