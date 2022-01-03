Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на комментарий замглавы МИД РФ для российских СМИ, передает «НБН«.



Как пожаловался Александр Панкин, регламент процедуры настолько сложный, что он может не просто затянуть сертификацию трубопровода, но и рассматривать этот вопрос в различных инстанциях долгие месяцы:



«Это всё может продлиться даже до лета». — пожаловался российский чиновник.



Кроме этого, отметил Панкин, ещё больше повлиять на ситуацию могут и США. По словам чиновника из МИД РФ, Белый дом может применить свою «американскую кувалду» и сертификация не состоится вообще:



«Американцы, после всего этого, могут применить свою кувалду. Вот представьте, почему бы и нет, что США прикажут ФРГ не покупать газ из «Северного потока-2″. Он может быть уже сертифицирован, может быть не сертифицирован. Всё что угодно может случиться. Козни могут быть на каждом шагу».

Напомним, ранее мы писали, что «Северный поток-2» могут закрыть.