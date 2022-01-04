Как информирует «НБН» со ссылкой на «Факты» , постановлением Кабмина от пятнадцатого сентября минувшего года предусмотрены доплаты к пенсии украинцам.

Так, в текущем году жительниц Украины, которые выйдут на пенсию в шестидесятилетнем возрасте, «вознаградят» за повышение пенсионного ценза. Таким женщинам обещают доплачивать к их пенсии девять процентов.

Согласно с принятым правительством документом, доплату к пенсии получат те украинки, которые родились в период с первого января по тридцать первое декабря 1962 года.

Отмечается, что определенные этим постановлением доплаты будут финансироваться не из бюджета ПФУ, но напрямую – из государственного бюджета Украины.

В это же время стоит не забывать, что будущая пенсионерка, чтобы выйти в установленный срок на пенсию, обязательно должна иметь как минимум двадцать девять лет страхового стажа. В случае же если стаж будет колебаться от девятнадцати до двадцати десяти лет, то придется продолжать работу по достижению 63-летнего возраста.

Что интересно, что это не единственный момент с повышением пенсий в Украине в 2022-м году. Министерство социальной политики на протяжении ближайших двенадцати месяцев намерено осуществить 12 этапов повышения пенсионных выплат.