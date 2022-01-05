Как информирует «НБН», в эфире «Украина 24» эксперт озвучил, на что в 2021-м году чиновники тратили много миллионов гривен государственных средств.

По его словам, парламент Украины потратил на ремонт кулуаров 42 миллионов гривен.

«В ремонт, в частности, вошли столы с декоративной искусственной травой по тридцать пять тысяч за единицу. Кроме того, ВРУ закупила 566 литров спирта, а также пятнадцать километров ткани и 5 мужских вышиванок», — отметил Спивак.

В это же время политолог добавил, что «Укрзализныця» приобрела сиденья для унитазов. Стоимость каждого – десять тысяч гривен, а кнопки для смыва – по семь тысяч гривен.

Касательно ГБР, по словам Спивака, ведомство приобрело велотренажер, который стоит пятьдесят тысяч гривен. «Вероятно, во время перерывов между поисками коррупционеров, они сидят и педали крутят», — иронизировал эксперт.

Дмитрий Спивак продолжил, что Служба безопасности Украины приобрела две машинки для стрижки волос (профессиональные), плойку, а также фен.

Напоследок политолог сообщил, на что тратило государственные средства НАБУ.

«Антикоррупционеры закупили водолазные костюмы. Вероятно, они в Днепр ныряют, там и коррупционеров ищут. Также они закупили налобные фонарики и защиту для паха. Но что еще интереснее, что в 2022 году в бюджет добавили сто миллионов гривен, чтобы вообще ни в чем не отказывать себе. Ведь это НАБУ, они только на мыло и уборку территории пять миллионов гривен потратили. Это все смех сквозь слезы, ведь это миллионы гривен».

К слову о ценах… В правительстве в конце 2021 года приняли решение регулировать цены на некоторые товары. Речь идет о двух социально важных продуктах.