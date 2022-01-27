Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

В самом начале Шмыгаль отметил, что, несмотря на все угрозы эскалации со стороны Российской Федерации, Украина обладает достаточным арсеналом инструментов, а также ресурсами, дабы поддержать экономическую стабильность.

«У нас есть золотовалютные резервы, средства на текущих счетах, выполнения бюджетов. Еще мы имеем дополнительную поддержку от международных партнеров. Притом, она касается не только военных линий, но и экономики», — сказал Шмыгаль.

Тем не менее, в конце он добавил, что, к сожалению, есть и угрозы. Более того, он сказал, что эти угрозы актуальны уже 8 лет.

«Но мы хотим подчеркнуть тот факт, что у правительства имеются все нужные ресурсы, чтобы экономическая ситуация находилась в стабильном ракурсе», — заключил Шмыгаль.

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