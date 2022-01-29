Деревянко считает, что государственная программа по выплатам украинцам за прививки от коронавируса не сможет существенно поддержать бизнес в нашей стране.

По ее убеждению, суммы, которую получают граждане Украины за вакцинацию, не достаточно для достижения соответствующей цели, информирует «НБН» со ссылкой на «Главком».

Эксперт назвала подход украинского руководства мудрым, а «тысячу Зеленского» хорошим жестом. В то же время, она утверждает, что программа не сработает должным образом, поскольку размер денежной поддержки «недостаточно серьезный».

В то же время Зеленский дал распоряжение правительству разработать программу выплат в «єПідтримці» для детей. Вскоре вакцинированные несовершеннолетние граждане Украины будут получать тысячу гривен.

В начале января в Министерстве экономики представили свежие данные о том, на что украинцы тратят «ковидную тысячу». В ведомстве озвучили самые популярные направления в государственной программе.