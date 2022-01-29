Как информирует «НБН», глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, то на протяжении текущего года украинских пенсионеров ждет несколько этапов повышения выплат. И первый такой этап будет проведен уже с 1 марта 2022-го.

Так, известно, что с первого марта текущего года будет проведена индексация пенсионных выплат на четырнадцать процентов.

Стоит отметить, что это будет касаться нескольких категорий пенсионеров. В частности, военные начнут получать на семь сотен гривен (в среднем) больше. Касательно страховых пенсий, назначенных до 2019-го, то они будут подняты не менее, чем на сто гривен, но в среднем они вырастут на пятьсот грн. Приблизительно на четыреста гривен вырастет «минималка» по инвалидности в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На аналогичную сумму в среднем вырастут и пенсионные выплаты, назначенные тем украинцам, которые ликвидировали трагедию на ЧАЭС.

Касательно тех украинских пенсионеров, которые не подпадут под индексацию в марте, известно, что Министерство социальной политики предлагает начать доплачивать таким людям по 135 гривен в месяц.

Кроме того, известно, что минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа должна будет достигать 2100 гривен. Минимальная же пенсия по инвалидности, если у человека есть полный страховой стаж, должна будет вырасти до 2300 гривен.