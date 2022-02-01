Как информирует «НБН» со ссылкой на портал «На пенсии», в Министерстве социальной политики обещают, что в среднем надбавка будет составлять семьсот гривен.

Если говорить о пенсионерах, которые в свое время были в зоне боевых действий, то такой категории наших соотечественников выплаты пересчитают дважды за год. Сам же размер выплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для украинцев, утративших трудоспособность. Сумму надбавки будут рассчитывать, основываясь на 25 процентов от его значения.

Насколько известно, уже в июле 2022-го в Кабинете министров Украины намерены повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, до 2027 года. В результате надбавка к пенсии вырастет до 506 гривен и 75 копеек. Очередное повышение после этого будет в декабре 2022-го.

Прожиточный минимум будет повышен до 2093 гривен. Следовательно, это станет причиной для повышения размера надбавки до 523 гривен и 25 копеек.

Ранее сообщалось о том, кто из украинцев в 2022 году сможет расчитывать на пенсию в шесть тысяч гривен.