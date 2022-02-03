В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на «Остров», в пресс-службе Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что в филиал Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» совершили визит представители Департамента мониторинга равных прав и свобод, где пытались выяснить ситуацию с соблюдением прав ВПЛ на пенсионное обеспечение.

По результатам визита было сообщено:

«В ходе визита в банк выяснили, что суммарное количество зарегистрированных пенсионеров-переселенцев на территории Донецкой области по состоянию на первое января текущего года составляет 263 тысячи и 962 человека. Количество карточек «Ощадбанка», срок которых истек, и которые еще не успели получить переселенцы на эту же дату – порядка 116 тысяч единиц».

Всего на протяжении минувшего года было выдано порядка 48 тысяч новых карт пенсионерам из числа ВПЛ. При этом в учреждения «Ощадбанка» на территории Донецкой области за это же время для получения новых карт обратились десять тысяч и 994 человека. Из них 3 494 человека получили новые карты по доверенности.



На протяжении января месяца 2022 года в филиалы «Ощадбанка» на территории Донетчины пришли порядка 4500 внутренне-перемещенных пенсионеров. По доверенности из этого числа обратились 1 тысяча и 858 граждан.

Согласно предположительным данным, обнародованным представителями банковского учреждения, каждый месяц количество карт «Ощадбанка» для переселенцев, у которых истечет срок действия, будет составлять порядка двух-трех тысяч единиц в месяц.

Как известно, ранее в «Ощадбанке» рассказали, почему банк больше не может продлять срок действия карт переселенцам и жителям ОРДЛО.