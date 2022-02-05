Как информирует «НБН», более детально об этом говорится в материале «Відкритий» со ссылкой на распоряжение мэра Днепра.

Согласно имеющейся информации, каждый месяц определенные пенсионеры города будут получать надбавку в размере двух сотен гривен.

В документе отмечается:

«Начиная с января месяца текущего года проводить каждый месяц выплату материальной помощи пенсионерам, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также их вдовам и вдовцам и Почетным гражданам Днепра согласно имеющемуся списку».

В общей сложности, как известно, в перечень Почетных граждан города, которые могут рассчитывать на надбавку к пенсии, были включены пять человек.

Также стоит отметить, что бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий в нашей стране.