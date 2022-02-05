Об этом сообщает WELT, передает “НБН”.

Данная мера необходима для тестирования собственных энергоблоков в автономном режиме. Как сообщает Минэнерго Белоруссии, процедура запланирована на 24-26 февраля. В своем официальном телеграмм-канале министерства энергетики было указано, что отключение не повлияет на работу собственных энергосистем и все пройдет в соответствии с двусторонним соглашением.

Также “Укрэнерго” сообщили, что при возможном неудачном обратном подключении, у Украины получится проработать в автономном режиме еще долго. После тестирования система заработает в старом режиме, однако столица Украины намерена подключиться к западноевропейской системе сбережения.

Ранее сообщалось, что появились подробности поднятия цен на электроэнергию.