Как информирует «НБН» со ссылкой на «Трибун», правозащитники отмечают, что в соответствии с изменениями в украинское законодательство, которые были внесены после того, как был объявлен карантин, пенсионные и другие соцвыплаты должны продолжаться.

В частности, юристы отмечают, что согласно изменениям в законодательство, на период, пока действует карантин или ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, предусматривается, что во время вышеуказанного промежутка времени, а также на протяжении еще тридцати дней с момента, когда карантин будет отменен, выплаты переселенцам будут продолжены. Но это касается только тех выплат, которые были установлены до того, как в стране был введен карантин в связи с коронавирусом.

Когда срок действия карты будет исчерпан, возможность пользоваться ею прекратится. В это же время, как добавили юристы, Порядок выплат пенсий и денежной помощи через эти счета в банках, выплата будет производиться посредством зачисления на эти же счета получателей денег, так как они остаются действующими даже после окончания срока действия банковской карты.

Другими словами, после истечения срока действия карты осуществляется процесс блокирования операций на снятие налички со счета до того момента, пока карта не будет перевыпущена. При этом, как отметили правозащитники, операции по зачислению денежных средств на карты, срок действия которых исчерпан, должны быть доступными.

Следовательно, можно сделать вывод, что пенсионные и другие социальные выплаты должны продолжаться даже после того, как срок действия карты истечет. Однако снять эти деньги до перевыпуска банковской карты будет нереально.