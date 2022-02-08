Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Мною была получена информация от 2 больших трейдеров о том, что уже в марте может случиться плановый форс-мажор. Это случится, вероятно, в тот момент, когда Беларусь будет вынуждена прийти к снижению поставок в Украину. Предлог будет следующим – дефицит нефти. Мы столкнемся далеко не с «лайтовым» прекращением поставок из Литвы. Тут реальная проблема», — сообщил Куюн.

Следом он предложил власти ни в коем случае не упускать времени. По его словам, уже в данный момент необходимо начать загрузку портов и заводов, сделав соответствующие запасы топлива для ВСУ.

На этом фоне розничные сети АЗС в Украинском государстве уже с 4 по 7 февраля повысили ценовую политику на бензин и дизельное топливо от 0,2 до 1,6 гривен за литр.

Кроме того, продукты в феврале подорожают: экономист предупредил, с чем скоро столкнутся жители Украины.