Быстрое и простое получение микрокредитов в Украине создает условия для активной деятельности мошенников, оформляющих займы на других людей. Советы, как вести себя в подобной ситуации дали эксперты.

О том, какие шаги нужно предпринять, если вы стали жертвой такой аферы, рассказывает Лига.net, передает «НБН».

По итогам прошлого года количество микрозаймов, взятых украинцами, увеличилась на треть. Задолженность по таким кредитам выросла почти на миллиард гривен.

Также участились и случаи мошенничества, когда кредиты оформляют на людей без их ведома. За 2021 год только в Нацбанк поступило 553 обращения граждан, связанных с такой проблемой. Общий масштаб намного больше.

Юристы, специалисты Нацбанка и киберполиции дали свои рекомендации, как поступить в ситуации, когда мошенники оформили на вас кредит.

Шаг первый

Если вы узнали о кредите на свое имя, узнайте где он был оформлен и на какую сумму. Сделать это можно на сайте бюро кредитных историй или у коллекторов, которые начнут звонить, когда возникнет просрочка.

В МФО или банке, выдавшем кредит, запросите заверенные копии кредитного дела в двух экземплярах – для полиции и суда. Если вам отказывают – пишите жалобу в НБУ или обращайтесь к адвокату. Также напишите в МФО заявление с просьбой провести внутреннее расследование. Копию оставьте себе для использования в суде. Все эпизоды общения с сотрудниками МФО или банка фиксируйте – делайте скриншоты и записи разговоров, тоже может пригодиться, если дойдет до суда.

Шаг второй

Теперь с документами от МФО можно идти в полицию. Но наша реальность такова, что после написания заявления, вам придется ходить к следователю как можно чаще и держать свое дело на контроле. А при недобросовестном отношении жаловаться в прокуратуру и следственному судье. Еще нужно обратиться в киберполицию, так как очень часто кредиты берут онлайн, используя украденные телефоны. Если полиция установит факт мошенничества, кредитная организация должна будет признать заем недействительным.

Шаг третий

Если расследование не дало результатов и долг не списали, придется идти в суд по месту регистрации МФО, выдавшей кредит, и требовать признания договора займа недействительным.

Лучше всего обращаться в полицию и суд параллельно.

Шаг четвертый

Регулирует кредитный рынок НБУ, поэтому дополнительно можно написать жалобу и ему, подкрепив свою правоту всеми имеющимися документами. Также в НБУ необходимо жаловаться, если коллекторы совершают неправомерные действия.

Для того, чтобы ваши права не нарушали, для начала нужно о них знать. Итак, чего не могут делать коллекторы в отношении должников:

сообщать о задолженности третьим лицам;

угрожать и шантажировать;

звонить после 20 часов и до 9 утра, а также в выходные и праздничные дни.

Единственно, что точно не надо делать в такой ситуации – сидеть сложа руки и ждать, что все решится как-то само. Такое поведение может привести к аресту счетов и принудительному взысканию задолженности.

Недавно появился простой инструмент противодействия кредитному мошенничеству. Его запустила в приложении «Дия». Если на ваше имя попытаются взять кредит, вы получите уведомление в приложении сможете заблокировать договор займа.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что в приложении Дия будет доступен новый документ.