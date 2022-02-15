В интервью изданию «Украинская правда» бизнесмен заявил, что судебные процессы по национализации «ПриватБанка», которые длятся не первый год, закончатся в пользу бывших акционеров, информирует «НБН».

Коломойский не сомневается, что именно такая судьба ожидает «ПриватБанк». Бизнесмен подчеркнул, что он и акционеры вернут себе банк, если судебное разбирательство будет справедливым и честным.

Олигарх признался, что у него была уверенность в том, что справедливость восторжествует намного раньше после поражения экс-главы Украины Петра Порошенко в президентской гонке три года назад. Коломойский утверждает, что он с акционерами продолжает надеяться на лучшее.

Комментируя «антиколомойский» закон, который запрещает возвращать банки бывшим акционерам, бизнесмен назвал его «неконституционной фигней».

В прошлом году глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил СМИ о том, что «ПриватБанк» будет выставлен на продажу. Представитель Национального банка Украины не сомневается, что такое предложение заинтересует инвесторов из Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза.