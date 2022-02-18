В Telegram-канале Независимой ассоциации банков Украины сообщили, что соответствующая информация является очередным фейком, информирует «НБН».

Украинцев встревожили слухи в Сети о том, что руководство страны и крупные банки тестируют возможность ограничения на снятие денег с их карточек и счетов. Таким образом, якобы правительство осуществляет такие действия при подготовке к отражению военного наступления Российской Федерации.

Ассоциация заверила граждан, что банки не планируют вводить такие ограничения. Украинцев призвали не реагировать на подобные провокации, быть внимательными и не паниковать.

Отметим, что большая часть населения нашей страны не имеет накоплений. Социологи выяснили, что украинцы переживают из-за отсутствия возможностей откладывать деньги. Соцопрос показал, почему граждане не могут делать сбережения.