Замглавы ОПУ Ростислав Шурма рассказал, что из-за постоянного нагнетания ситуации вокруг нападения российской армии на украинскую территорию в иностранных СМИ и из-за агрессии РФ как таковой, Украина терпит колоссальные потери в экономической сфере. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Представитель Офиса Зеленского раскрыл впечатляющие цифры журналистам. Чиновник сообщил, что каждый месяц наша страна несет экономические потери в размере от двух до трех миллиардов долларов. Украина теряет деньги и в виде остановленных инвестиций, и в дополнительной инфляции, в туристической сфере, а также из-за сокращения авиаперевозок.

По словам Шурмы, блокируют заимствования и давят на курс валют в нашей стране спекулятивное давление и финансовые рынки. Такое положение вещей в экономике лишает нашу страну 1,5-2 миллиардов гривен.

На фоне множества сообщений о вторжении армии страны-агрессора на территорию нашей страны украинцы забеспокоились из-за слухов о запрете на снятие денег с карт и банковских счетов. СМИ рассказали, будут ли введены соответствующие ограничения.