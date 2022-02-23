Как информирует «НБН» со ссылкой на «НВ Бизнес», практика показывает, что установленный лимит на снятие наличных средств в сутки в кассе банка весьма превышает сумму, которую люди могут снять с карты в банкомате. В материале также говорится о том, что изменится с лимитами на снятие наличных средств украинцами на время чрезвычайного положения.

Лимиты на снятие наличных средств в банкоматах «ПриватБанка»

С карты «ПриватБанка» украинцы могут снять не более двадцати тысяч гривен за три часа. Если это карта любого другого украинского банка, то снять можно за один раз одну тысячу гривен, но не более десяти тысяч гривен на протяжении трех часов, или не более пятнадцати тысяч гривен за 24 часа. Если снимать деньги в банкомате с карты зарубежного банка, то за один раз можно снять до пятнадцати тысяч гривен, а в сутки – до 150 тысяч гривен.

Лимиты на снятие наличных средств с банкоматов «Ощадбанка»

Касательно снятия наличных средств с банкоматов «Ощадбанка», известно, что в финансовом учреждении действуют тарифы, которые варьируются в зависимости от типа и вида платежной карты. К примеру, согласно тарифам платежной банковской карты для выплат, бесплатная выдача гривен осуществляется в сети банкоматов «Ощадбанка», а также сети банкоматов иных украинских банков в сумме до десяти тысяч гривен (лимит). Если снимать больше, то за обналичивание средств сверх установленного лимита будет взиматься комиссия в сумме 1 процента + 5 гривен.

Работа банков Украины в режиме чрезвычайного положения

Стоит отметить, что согласно сообщению Национального банка Украины, в случае введения чрезвычайного положения в стране банковская система Украинского государства будет продолжать работу в привычном графике. Другими словами, никаких изменений не предвидится.

Касательно курса национальной валюты Украины, то ранее мы уже писали о том, что согласно сообщению источника, в ОПУ были намерены «спасать» гривну от падения. Однако уже сегодня стало известно, что все средства, которые должны были на это пойти, передадут на усиление украинской армии.