Президент Украины рассказал об осуществлении программы экономического патриотизма для поддержки отдельных отраслей. Глава государства пообещал гражданам уменьшение количества проверок и снижение налоговой нагрузки на отечественный бизнес, информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение гаранта Конституции.

Зеленский убежден, что патриотами являются не только украинцы, которые защищают родную землю от врагов, но и граждане, которые вкладывают свои деньги в страну и создают рабочие места для соотечественников.

Новая экономическая инициатива, по мнению главы государства, станет дополнительным стимулом для локализации отечественного производства. Он добавил, что украинцев также ожидает уменьшение НДС на бензин и дизель. Президент считает, что это поможет снизить цены на топливо на заправках.

Отметим, что в Офисе Зеленского заявили о том, что наша страна несет экономические потери из-за агрессии Российской Федерации. Замглавы ОПУ Ростислав Шурма озвучил впечатляющую сумму, которой каждый месяц лишается Украина.