Как информирует «НБН» со ссылкой на Times, об этом заявил депутат из Великобритании Крис Брайант.

Отмечается, что олигарх продает не только всемирно известный футбольный клуб «Челси», но и элитную недвижимость, которой он владеет в Лондоне.

Браянт подчеркнул, что Абрамович «просто шокирован санкциями». В это же время британский парламентарий обратился к правительству страны, публично призвав его действовать как можно быстрее, чтобы экономические ограничения были активированы еще до того, как олигарх сможет продать активы.

Дословно из сообщения британского политика:

«Абрамович имеет планы продать собственный дом в Лондоне уже завтра. Также он хочет продать свою квартиру».

Известно, что состояние приближенного к Путину нефтяного магната Абрамовича в 2021 году оценивалось в $14,5 миллиардов долларов. Он является гражданином Российской Федерации, Израиля, а также Португалии. Кроме того, он житель Лондона.

В настоящее время известно, что Роман Абрамович пока что не подпал под волну санкций ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Великобритании. Однако, исходя из последних событий, все очень скоро может измениться.

Как известно, Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, закрыв для государства-оккупанта небо.