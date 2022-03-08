В период военных действий украинцам важно правильно распоряжаться финансовыми средствами, поскольку многие жители нашей страны после вторжения России потеряли работу, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Эксперт советует всегда иметь наличные деньги, особенно жителям городов, где происходят активные боевые действия и прифронтовых зон. В такой ситуации терминалы могут не работать, но за наличные средства всегда найдется возможность приобрести что-нибудь в экстренной ситуации.

По словам аналитика, если человек уверен в дальнейшем пребывании в Украине, в таком случае лучше хранить деньги на карте. Во многих супермаркетах, магазинах и АЗС работают терминалы, что дает возможность рассчитываться за товары и услуги безналичным способом. Кроме того, так вы заботитесь о безопасности людей, которые занимаются пополнением банкоматов.

Лупоносов отметил, что такое правило эффективно и для украинцев, которые выезжают за рубеж, где во многих странах существует проблема с обменом гривны на местную валюту после наплыва беженцев. Эксперт подчеркнул, что с банковской картой будет легче рассчитаться или осуществить конвертацию валюты.

Ранее жителям Украины рассказали, как поступить с долларами и евро во время войны. Нацбанк рассказал об ограничениях в финансовых операциях с иностранной валютой.