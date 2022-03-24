Как информирует «НБН», в интервью «РБК-Украина» Лазебная отметила, что для выплат беженцам нужно пять миллиардов гривен в месяц. Также она добавила, что в дальнейшем такая сумма может значительно измениться.

Дословно из заявления Лазебной:

«В том числе, это программа ежемесячного пособия для проживания. В ее рамках мы будем выплачивать людям по две и три тысячи гривен. В настоящее время мы ожидаем, что за предоставлением помощи на жительство обратятся порядка двух миллионов украинцев, которые вынужденно покинули собственные дома из-за активных боев».

Ранее стало известно о том, действует ли в Украине страховая защита на имущество, в частности, уничтоженное российской агрессией в нашей стране.