Об этом говорится в законопроекте №7229, сообщает «НБН».

Таким образом, депутаты хотят уменьшить боевой потенциал врага и побуждать российскую армию и другие силовые структуры РФ добровольно передавать Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Также они смогут получить от Украины сохранение в секрете факта передачи оружия, новые документы с новыми персональными данными, безопасность пребывания на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Такое же денежное вознаграждение предусмотрено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и обычных граждан Украины.

Компенсация будет зависеть от вида боевой техники:

Боевой самолет истребительной или штурмовой авиации – 1 млн. долларов;

Боевой вертолет – 0,5 млн долларов;

Реактивная система залпового огня – 25 тыс. долларов калибром до 122 мм, 35 тыс. долларов калибром от 122 мм;

Танк, самоходная наземная артиллерия – 100 тыс. долларов;

Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 тыс. долларов;

Военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.п. – 10 тыс. долларов;

Корабль 1 или 2 ранга – 1 млн долларов;

Корабль 3 или 4 ранга – 0,5 млн долларов;

Судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 тыс. долларов;

Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 тыс. долларов.

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