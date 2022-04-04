Эксперт рассказал, что переформатировка экономики из обычной в военную происходит от четырех до восьми недель и он видит позитивную тенденцию в Украине. При этом он отмечает, что ситуация в этой сфере все еще сложная, информирует «НБН» со ссылкой на «Факты».

Милованов объяснил, что для восстановления бизнеса ему нужна адаптация к военному времени и успешная перестройка компаний в таких условиях зависит от лидерства. Он обратил внимание на то, что собственники бизнеса реагируют на войну по-разному. Эксперт считает, что если бизнесмены не воюют, их главная задача вырабатывать продукцию, платить зарплаты и налоги и создавать рабочие места.

Говоря о восстановлении экономики, Милованов посоветовал опираться на опыт востока Украины в 201402015 годах и не рассчитывать на иностранные фонды, которые обещают зайти в нашу страну в послевоенное время.

Эксперт считает, что необходимо создать свой фонд с денежными средствами, которые можно использовать прямо сейчас на постройку домов, складов и логистики на западе страны. Он добавил, что западные фонды ждут окончания боевых действий, но украинцы не должны дожидаться завершения войны и начать стоить прямо сейчас.

Милованов утверждает, что главной проблемой будет скорость выделения финансов от западных организаций и государств, поэтому нужны политические решения для быстрого получения денег.

В то же время жители Российской Федерации начинают чувствовать действие сокрушительных санкций Запада. Эксперт рассказал, как изменится жизнь страны-агрессора в ближайшем будущем.