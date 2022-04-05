Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Экономическую правду«.

Минфин США не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan проводить последние купонные выплаты по суверенным облигациям.

Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные платежи из России, направляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

Представитель министерства финансов США также подтвердил, что некоторые платежи больше не разрешены.

Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом

– сказал представитель Минфина США.

России, у которой есть в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов, до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Но теперь все усложняется, пишет Reuters.

Если Россия не произведет какой-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет означать дефолт.

Хотя Россия сейчас и так не может получить доступ к международным рынкам заимствований из-за санкций Запада, дефолт лишит ее доступа к этим рынкам до тех пор, пока кредиторы не получат деньги, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут урегулированы.

Также ранее мы писали о том, что эксперты ожидают полного дефолта России уже в начале апреля