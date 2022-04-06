Как сообщает «НБН» со ссылкой на российский Интерфакс, эксперты Альфа-Банка считают, что искусственная поддержка курса доллара истощает резервы ради красивой картинки, и банкиры считают текущее укрепление рубля временным.

Россия в марте потеряла $3 млрд своих нефтяных доходов из-за дисконта цены на нефть марки Urals к стоимости Brent

— подчеркивают они.

Хотя рынок с оптимизмом воспринял недавний рост рубля до 80-85 рубля/$1, мы считаем это движение курса очень неустойчивым и связываем его с периодом налоговых платежей, который традиционно характеризовался повышенными продажами экспортной выручки. При этом Минфин объявил, что в марте российская нефть продавалась с дисконтом в 20% к цене нефти марки Brent, что означает потери экспортных доходов страны на уровне $3 млрд в месяц. Снижение физических объемов экспорта нефти и металлов, вероятно, приведет к дополнительным потерям в ближайшие месяцы. Мы не исключаем, что из $45 млрд месячных экспортных доходов в январе 2022 года Россия в ближайшие месяцы будет получать только $30 млрд ежемесячно, особенно если продажи нефти из стратегических резервов США приведут к снижению цен на нефть

— говорится в обзоре банка.

Касательно импорта эксперты ожидают, что российские компании, напротив, должны будут сильно переплачивать за транспортировку, в результате чего даже при снижении физических объемов импорта в марте на 50-60% с уровня февраля, в номинальном выражении импорт может остаться на докризисных $25 млрд в месяц.

На фоне такой картины текущее укрепление рубля является временным, и мы не считаем, что рубль окажет поддержку инфляционному тренду

— резюмируют экономисты.

Ранее мы также писали о том, что Россия больше не сможет оплачивать долги со счетов в американских банках