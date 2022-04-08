Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Onet.pl.

Глава правительства считает, что оккупанты используют в Украине методы советской власти, которые хорошо знакомы полякам.

Наша задача — восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное — открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно тем, кто в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российских преступлений в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться

— заявил Моравецкий.

Он также поддержал Европарламент, который призвал к полному эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Моравецкий предлагает также конфисковать имущество РФ и находящиеся в западных банках деньги российских олигархов.

Видимо, впервые я должен поблагодарить Европейский парламент. Они признали то, о чем мы говорили раньше — что существующие санкции не действуют. Давайте сделаем это вместе. Мы должны убеждать в этом не Будапешт. Мы должны убедить Берлин, Брюссель и Лондон сделать это

— заявил Моравецкий.

7 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

Также мы писали о том, что Моравецкий жестко обратился к Макрону из-за частых звонков Путину