Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление МВФ и заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована в Facebook.

Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с Правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии. 1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ

— сообщил Рашкован.

В МВФ, в свою очередь, сообщают, что спецсчет «предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных нужд и стабилизации экономики».

Напомним, ранее министр финансов рассказал, какой объем помощи и от кого рассчитывает получить Украина