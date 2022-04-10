Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на КГГА в Телеграмм.

Вчера в городе работало более 900 заведений по продаже продовольственных товаров, 173 объекта розничной торговли «Киевхлеб», в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов

— говорится в сообщении.

Отмечается, что работают 35 рынков, около 460 кофеен, 55 пекарен, около 340 парикмахерских и барбершопов, более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви, около 30 веломастерских, 75 магазинов по продаже одежды и обуви, 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков, 5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек.

В приложении «Киев Цифровой» обновляют карту бизнеса столицы, который сейчас работает. Карта также доступна по ссылке.

Столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой», добавляют в КГГА. Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.

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