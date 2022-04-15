Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом говорится в материале росСМИ.

Согласно обнародованной информации, за период января-марта месяцев текущего года продажа новых легковых автотранспортных средств вышеуказанной компании составила ноль экземпляров.

В настоящее время указанный на официальном сайте автопроизводителя номер телефона «горячей линии» не отвечает, а дилеры, как отмечает Autonews.ru, подтверждают, что транспортные средства Lifan отсутствуют в наличии и даже в ближайших поставках.

Агентство «Автостат» при этом отмечает, что на территории Российской Федерации сейчас числится более 154 тысяч автомобилей марки Lifan. Эта марка считается вторым по популярности автопроизводителем из КНР.

Но это далеко не единственная новость о пагубном влиянии на экономику РФ. К примеру, ранее сообщалось о том, что ЕС может ввести нефтное эмбарго против Российской Федерации.