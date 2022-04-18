Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины в Facebook, информирует «НБН».

Производственные мощности «Ульяновского механического завода» (АО «УМС», Ульяновск) фактически остановлены. «УМЗ» – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»). Причины критического состояния производства — использование большого количества импортных комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено

— заявляют в разведке.

При этом, по словам сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется «практически ничего российского».

Сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному подорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности

— добавляет ГУР МО.

Работникам заводов предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

Рекомендуемая должность – «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц

— отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

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