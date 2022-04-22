Как информирует «НБН» со ссылкой на материал MyCheapTrip, авиационная компания возобновляет продажу билетов из Украины, а произойдет это уже текущим летом. Самолеты будут курсировать из Одессы и Киева.

Отмечается, что по целому ряду направлений в Европу с июля текущего года открыто бронирование авиабилетов.

Известно, что в системе бронирования перевозчика в очередной раз появились украинские аэропорты.

Дословно из сообщения, обнародованного в материале издания:

«Лоукост из Венгрии WizzAir верит в то, что Украина победит. Причем это будет очень скоро. Как следствие авиакомпания возобновляет продажу билетов на рейсы из столицы Украинского государства Киева и Одессы уже с июля текущего года».

В настоящее время в системе бронирования только два пункта вылета из Украины. Это Одесса и Киев. А ближайшие даты осуществления рейсов – с четвертого июля.

Важно отметить, что стоимость авиаперелета из Украины в один из городов Европы будет достигать трех сотен гривен. В стоимость также включена одна единица ручной клади. Питание и дополнительные услуги в нее не включены.

Ранее уже сообщалось о прогнозе курса доллара США в Украине. Прогноз сделали в Офисе президента Украины.