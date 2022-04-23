Как информирует «НБН», об этом говорится в пресс-релизе.

Так, дилер Nissan в Украине сообщил о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей в официальной сети.

Отмечается, что клиентам, которые имеют желание приобрести автомобиль, предлагаются наличные транспортные средства.

Также там добавили, что для клиентов, которые выехали на собственных автомобилях, купленных в официальной дилерской сети, за пределы Украинского государства, продолжает сохраняться общеевропейская гарантия на автотранспортные средства.

Напомним, ранее уже писалось о том, что на рынок Украины возвращается популярная в мире авиакомпания-перевозчик WizzAir. Согласно обнародованной информации, по целому ряду направлений в Европу с июля текущего года открыто бронирование авиабилетов.