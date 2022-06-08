Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, Путин публично признал, что в некоторых сферах экономики РФ сейчас наблюдается спад.

Дословно из заявления главы Кремля:

«Спад сейчас можно наблюдать в сфере производства автотранспортных средств. Также это происходит в сфере нефтепереработки. В черной металлургии в среднесрочной перспективе также наблюдается спад».

Нужно отметить, что в настоящее время речь идет не просто о каком-то там рутинном упадке, который можно весьма часто наблюдать в экономической сфере. Но сейчас говорится о том, что автомобилестроение России практически остановлено. Объемы потерь этой отрасли достигают 85 процентов. А это, по сути, и является экономической проблемой огромного масштаба для России.

Также проблема наблюдается еще и в том, что в экономике всегда срабатывает принцип домино. Если упадок произошел в одной отрасли, то жди кризисных явлений и в другой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ЕС ослабил 6-й пакет санкций в отношении Российской Федерации.