Как информирует «НБН», с таким заявлением выступил первый заместитель аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Так, в ходе брифинга в Медиацентре Украины Высоцкий заявил:

«Неглядя на то, что Украина потеряла площади для посева, размер которых оценивается в двадцать пять процентов, структура посевов сельскохозяйственных культур в 2022 году в целом более чем достаточна для обеспечения нужд, которые тоже сократились в результате массовых выездов людей из страны».

Заместитель министра добавил, что основным отличием посевной этого года, за исключением экстремального характера ее проведения в условиях боевых действий, является изменение приоритетов у производителей сельского хозяйства. В том числе, частичное уменьшение производства продукции, ориентированной на экспорт. Все это может привести к тому, что будет потерян экспортный потенциал.

Украинским аграриям пришлось изменить структуру посевного клина, если смотреть с точки зрения приоритетности культур. На это оказало влияние несколько факторов. В том числе, блокировка портов в Черном море, а также невозможность выращивания в военное время культур, которые требуют больших ресурсов.

Ранее в конце 2021-го года мы публиковали рейтинг самых популярных зерновых культур в Украине.