Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, данное решение было согласовано в рамках 6-го пакета санкций Европейского Союза против государства-агрессора Российской Федерации.

Вначале весны уже сообщалось о том, что международная система SWIFT, начиная с двенадцатого марта текущего года отключила от своих услуг еще один из ТОП-банков России – ВТБ. Кроме того, от услуги были отключены еще ряд российских банков.

Насколько известно, ранее Украина ввела экономические ограничения в отношении государства-оккупанта Российской Федерации. На это молниеносно отреагировал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, отметив, что Киеву не стоит ждать ответных мер от Кремля.