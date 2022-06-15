Пресс-служба Национального банка Украины напомнила, что в период войны граждане имеют возможность в день снимать со своего банковского счета до 100 000 гривен, информирует «НБН».

Поскольку банкоматы не всегда заполнены наличными или к ним стоят большие очереди, украинцы без труда могут получить деньги в магазинах, супермаркетах, аптеках, на заправках и в других торговых точках.

В Нацбанке напомнили, что для этого необходимо выполнить обязательное условие – осуществить покупку в такой торговой точке. После этого попросите касира обналичить деньги с вашей банковской карты, озвучив нужную сумму от 500 до 6000 гривен.

Как сообщалось, в Нацбанке сообщили, что в Украине ускорились темпы потребительской инфляции. В НБУ объяснили, какие факторы создают проблемы в экономическом секторе страны.