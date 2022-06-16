Выступая на заседании правительства, Шмыгаль рассказал, что российское вторжение существенно ударило по украинской экономике, в частности обвалился отечественный ВВП за первый квартал этого года на 15%, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Кабмина.

По этой причине украинское руководство разработало новую экономическую стратегию, которая начнет работать в условиях войны, утвержденную Кабинетом министров в пятницу, 10 июня. По словам премьера, новая программа поможет отечественным предпринимателям возродить свой бизнес и частично компенсировать падение ВВП.

Новый план Кабмина предусматривает 8 программ, которые поспособствуют созданию рабочих мест, восстановлению инфраструктуры, обеспечению бизнеса дешевыми кредитами, а также дадут доступ к государственным заказам.

Новая стратегия возрождения экономики позволит украинцам получать микрогранты на создание собственного бизнеса, осуществить финансирование перерабатывающих предприятий, постройку новых теплиц для аграриев и финансовую поддержку украинских IT-стартапов. Также у 60 000 граждан будет возможность получить гранты на обучение, чтобы получить работу в этой сфере.

Ранее Шмыгаль сообщил, что выплаты от международных гуманитарных организаций смогут получить больше граждан. Он рассказал, для кого из украинцев предусмотрена соцпомощь из-за рубежа.