По данным пресс-службы «ПриватБанка», еще в апреле этот показатель составлял 34,9 миллиардов гривен, однако в следующем месяце он вырос до 42,3 миллиарда гривен, информирует «НБН».

Большая часть карточных расходов жителей Украины ушла на оплату продуктов питания. В мае по сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 12,6% (до 21.3 миллиарда гривен). Доля затрат на еду составила больше половины объема оплат покупок банковскими картами.

Также украинцы начали часто расплачиваться картами в кафе и ресторанах. Объемы оплат в заведениях общественного питания вырос на 54% (до 2,3 миллиарда гривен).

Выросли объемы оплат в магазинах техники на 41% (до 2,9 миллиарда гривен). Кроме того, выросло количество банковских транзакций и на автозаправочных станциях (на 27% до 1,23 миллиарда гривен).

Напомним, что у украинцев есть возможность снимать наличные с банковских карт в кассах торговых точек. В Нацбанке напомнили обязательное условие процедуры.