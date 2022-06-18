Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЛИГА.НЕТ», на этот вопрос попытался ответить секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Так, Данилов сделал свой прогноз на цены на бензин, которые в дальнейшем могут быть в Украине.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Согласно моему мнению, вопрос дефицита топлива быстрее касается экономической отрасли, нежели технологической. Полагаю, что он будет решен спустя некоторое время. Однако нужно понимать, что прежней цены уже не будет. Ведь по всему миру сейчас цена бензина, условно говоря, около двух евро за литр, то как у нас она может быть на уровне одного евро?».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Данилов «отчитал» Давида Арахамию, а также Михаила Подоляка за то, что они обнародовали непроверенную информацию.