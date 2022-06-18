Как информирует «НБН», руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграм, ссылаясь на мониторинг открытых источников, сообщил, что «потребительская корзина» в ОРЛО практически на сорок процентов дороже, чем на подконтрольной Украине территории.

Цитата из сообщения, которое обнародовал Сергей Гайдай:

«Касательно продуктов питания в мае месяце текущего года на временно оккупированных Россией территориях могу сказать следующее: они значительно выше, нежели на свободной территории Украины, которая контролируется Кабинетом министров. Об этом свидетельствуют данные Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской ОГА».

При этом известно, что значительно дороже чем в Украине следующие продукты питания, так называемой «потребительской корзины»: макаронные изделия – на двадцать два процента, свекла – на двадцать девять процентов, картофель – на 45,4 процента, морковь на 39,99 процента, подсолнечное масло – на 44,95 процента, лук репчатый – на 44,47 процента, яйца куриные – на 42,79 процента, свинина – на 31,99 процента.

Ранее мы уже писали о том, что на территории оккупированного Донбасса будет упрощена процедура отбора для «призывников».