Как информирует «НБН», в материале «Зеркало недели» отмечается, что на территории нашей страны в июле 2022-го минимальная пенсия вырастет на 93 гривны. При этом максимальная увеличится на 930 гривен. Следовательно, «минималка» после перерасчета в июле будет достигать 2027 гривен, а «максималка» — 20270 гривен. Также известно, что надбавка за сверхсуточный стаж вырастет с 19,34 до 20,27 гривны в год.

В общей сложности пенсионные выплаты на территории Украинского государства не могут быть менее одного и более десяти прожиточных минимумов. К данному показателю привязаны, в частности, надбавки за сверхнормативный стаж.

Отметим, что следующий рост пенсий в Украине произойдет с первого октября текущего года в связи с повышением минимальной заработной платы на двести гривен с 6500 до 6700. Еще один рост пенсионных выплат в Украине в 2022-м году запланирован с первого декабря 2022 года. Он будет связан с ростом прожиточного минимума до 2093 гривен.

Ранее в Министерстве финансов Украине рассказали, будет ли в стране вводиться сокращение расхода средств на выплаты пенсий на время военного периода.