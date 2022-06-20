Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Эстонии Андрес Сутт.

Дословно из заявления эстонского дипломата:

«Нам нужно увеличить цену войны для Российской Федерации, а также продолжить поддерживать Украинское государство путем предоставления гуманитарной и оборонной помощи. Но для этого нам нужно продолжать работу над уже седьмым пакетом экономических ограничений, который будет иметь отношение к сфере энергетики. Полагаю, что это будет полезно для диверсификации путей поставок ископаемых ресурсов и в продвижении нашей климатической повестки дня».

Согласно его словам, руководители дипломатических ведомств стран Европы на встрече сегодня будут обсуждать также мировой гуманитарный кризис и резкий рост цен на продовольственные товары. Кроме того будет затронута тема продовольственной опасности. Это и является непосредственным следствием войны Российской Федерации на территории Украины.

Ранее уже сообщалось о том, что в РФ признали негативное влияние на экономику страны от эмбарго на нефть.