На возмущение украинцев ответил руководитель пресс-службы «ПриватБанка» Олег Серга. По его словам, банк не будет просто так закрывать доступ клиентам к их картам, информирует «НБН» со ссылкой на finance.ua.

Представитель банка напомнил, что их учреждение государственное, поэтому оно действует в рамках закона, блокируя карты по причине проведения незаконных транзакций и подозрительных переводов средств.

Пресс-секретарь «ПриватБанка» отметил, что в таких ситуациях доступ к счетам клиентов закрывается до выяснения обстоятельств. Согласно законодательству, именно банк выявляет правильность транзакций, а в условиях войны такие проверки стали более тщательными, чтобы не допустить финансирования агентов РФ и групп террористов.

Серга подчеркнул, что не всегда вина держателей карт, поскольку аферисты могут ими пользоваться без ведома владельцев благодаря перевыпуску SIM-карт. Чтобы защитить себя от мошенничества в «Приват Банке» советуют регистрировать номер мобильного телефона.

Напомним, что у украинцев есть возможность снимать деньги с банковских карт в торговых точках. В Нацбанке рассказали об обязательном условии получения средств на кассах.