Вынужденные переселенцы могут месяцами не получать денежную помощь от государства. Замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко объяснил, почему происходят такие долгие задержки с начислением пособия.

В эфире национального телемарафона представитель Минсоцполитики озвучил два фактора, которые препятствуют своевременному начислению денежной помощи внутренне перемещенным лицам, информирует «НБН».

Первая причина – обработка документов. По словам Музыченко, перемещение украинцев, которые бежали от войны, происходило неравномерно по всей территории нашей страны. В частности, в западных областях оказалось больше эвакуировавшихся граждан, чем местных жителей и способностей инфраструктуры.

Второй фактор – другие приоритеты финансирования. Чиновник объяснил, что в некоторых случаях приходится выбирать, в какой сектор нужно сегодня направить средства и предпочтение отдается сфере безопасности и обороны.

Замминистра подчеркнул, что для государства важны и социальные расходы, поэтому все выплаты будут полностью профинансированы.

Напомним, что правительство заявило о запуске программы для создания нового бизнеса. Украинцы смогут получить до 250 000 гривен, чтобы начать свое дело.